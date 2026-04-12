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Manifestación de Marea Blanca en defensa de la Sanidad Pública

Miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades andaluzas, vestidas de blanco, y también de rosa por las afectadas del cribado de cáncer de mama, para protestar por el modelo sanitario del gobierno del Partido Popular. Los sindicatos denuncian falta de inversión frente a la derivación masiva de dinero a la sanidad privada y un colapso crónico. La protesta, convocada por colectivos sociales, asociaciones como Amama, sindicatos y partidos de izquierda, ha llenado el centro de Sevilla en una jornada reivindicativa marcada por la defensa de los servicios públicos. Bajo el lema "Recuperar la sanidad pública andaluza. Nuestra salud no es vuestra mercancía", los asistentes han denunciado el deterioro del sistema sanitario andaluz y han señalado directamente a la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno.