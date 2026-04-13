La Opinión

Detenido en Alicante un hombre buscado por maltrato y apuñalar a sus suegros delante de su expareja

La Policía Nacional ha detenido en Alicante este pasado fin de semana un hombre que estaba en busca y captura desde que hace unos por presuntamente apuñalar a los padres de su expareja en Málaga. El arrestado tenía hasta seis requisitorias judiciales y policiales para su detención, la mayoría por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Una de estas, además, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones, a instancias de la Sección 8 de la Audiencia Provincial de Málaga. [Más información] Más información