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El Hospital Materno de Málaga incorpora un exoesqueleto pediátrico para niños con enfermedades raras y neuromusculares

El Hospital Materno de Málaga incorpora un exoesqueleto pediátrico para niños con enfermedades raras y neuromusculares

Arancha Tejero

El Hospital Materno de Málaga incorpora un exoesqueleto pediátrico para niños con enfermedades raras y neuromusculares

Arancha Tejero

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El Hospital Materno Infantil de Málaga ha sido uno de los cuatro centros andaluces elegidos para incorporar a su cartera de servicios el uso de exoesqueletos pediátricos para el tratamiento rehabilitador de menores con enfermedades raras y patologías neuromusculares. Más información

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