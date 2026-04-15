Arancha Tejero

El Hospital Materno de Málaga incorpora un exoesqueleto pediátrico para niños con enfermedades raras y neuromusculares

El Hospital Materno Infantil de Málaga ha sido uno de los cuatro centros andaluces elegidos para incorporar a su cartera de servicios el uso de exoesqueletos pediátricos para el tratamiento rehabilitador de menores con enfermedades raras y patologías neuromusculares. Más información