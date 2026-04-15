La Opinión

La Policía Nacional esclarece el asesinato de un ciudadano albanés hallado en un saco en el pantano de Casasola

El hallazgo el pasado mes de octubre de un cadáver, con evidentes signos de violencia, en un saco el pasado octubre en el pantano de Casasola, en Almogía, pusieron en marcha la investigación policial ha permitido detener en Barcelona a los presuntos responsables del asesinato. La víctima era un ciudadano albanés de 31 años que residía en Benahavís, que fue atraída mediante engaños a una venta de Puerto de la Torre antes de ser maniatada y arrojada al embalse. El asesinato fue un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas internacional. Hay tres personas detenidas en la provincia de Barcelona, que ya han ingresado en prisión provisional. ,