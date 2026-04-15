Tres detenidos por un robo violento y ataque al dueño de una vivienda en Mijas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por la supuesta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones ocurrido en una vivienda de la localidad malagueña de Mijas. Los tres asaltantes accedieron al domicilio usando el método del “falso repartidor” de una conocida empresa de mensajería. Una vez dentro, dos de ellos asaltaron un domicilio, en el que atacaron a su residente, al que inmovilizaron, amenazaron, golperon y lesionaron a un vecino, además de arrojarle lejía por todo el cuerpo para que les diera dinero y joyas. Consiguieron un mísero botín valorado en unos 1.300 euros. El tercer detenido permaneció en las inmediaciones de la vivienda realizando labores de vigilancia y cobertura para asegurar la huida. Más información