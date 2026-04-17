Más de 3.500 kilos de droga incautados y 17 detenidos en una operación policial de Sevilla que implica a Málaga

La operación conjunta "Itálica 153 Legs/Avant" ha desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla dedicada a la adquisición, distribución y venta de sustancias estupefacientes, que contaban con al menos seis armas de guerra y guarderías de hachís y cocaína en distintas localizaciones, también de Málaga, Huelva y Cádiz. Más información