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Más de 3.500 kilos de droga incautados y 17 detenidos en una operación policial de Sevilla que implica a Málaga

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Más de 3.500 kilos de droga incautados y 17 detenidos en una operación policial de Sevilla que implica a Málaga

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La operación conjunta "Itálica 153 Legs/Avant" ha desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla dedicada a la adquisición, distribución y venta de sustancias estupefacientes, que contaban con al menos seis armas de guerra y guarderías de hachís y cocaína en distintas localizaciones, también de Málaga, Huelva y Cádiz. Más información

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