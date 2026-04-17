Aroha Moreno

Callejeando por Málaga: la calle Frigiliana

La calle Frigiliana, en Parque Mediterráneo, es uno de los espacios residenciales más reconocibles de la Carretera de Cádiz en Málaga. Situada a pocos metros del paseo marítimo Antonio Banderas, esta vía destaca por su tranquilidad, sus zonas verdes, sus plazas y una vida de barrio que todavía conserva el trato cercano entre vecinos. Su origen se remonta al desarrollo urbanístico impulsado en la década de 1980 en esta parte de Málaga capital, cuando comenzó a crecer una barriada pensada para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Hoy, la calle Frigiliana mantiene ese carácter familiar y residencial que la diferencia de otras zonas del entorno, aunque también refleja los cambios sociales, comerciales y demográficos de los últimos años. Pese a esa transformación, vecinos y comerciantes coinciden en que este rincón de Parque Mediterráneo sigue conservando una esencia de barrio cada vez más difícil de encontrar en la ciudad.