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La Policía Nacional desarticula en Málaga dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas

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La Opinión

La Policía Nacional desarticula en Málaga dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas

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La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas tras una investigación de más de un año. La operación se ha saldado con 19 detenidos y 26 registros realizados en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén. Durante el operativo, los agentes intervinieron importantes cantidades de cocaína, MDMA, marihuana y hachís, además de armas, vehículos, sistemas de videovigilancia y seguimiento, y más de 200.000 euros en efectivo. Más información

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