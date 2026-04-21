La Opinión

La Policía Nacional desarticula en Málaga dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas tras una investigación de más de un año. La operación se ha saldado con 19 detenidos y 26 registros realizados en las provincias de Málaga, Córdoba y Jaén. Durante el operativo, los agentes intervinieron importantes cantidades de cocaína, MDMA, marihuana y hachís, además de armas, vehículos, sistemas de videovigilancia y seguimiento, y más de 200.000 euros en efectivo. Más información