Aroha Moreno

Dos yates de lujo llegan al Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga vuelve a llamar la atención por la presencia de grandes yates de lujo como el Zenobia y el Dynasty, dos embarcaciones habituales en la ciudad. El Zenobia, valorado en 40 millones de euros, ha ganado notoriedad por su relación con la casa real británica, ya que en él veraneó la reina Camila. Por su parte, el Dynasty, con 101 metros de eslora y un valor cercano a los 200 millones, es actualmente el mayor yate atracado en los muelles 1 y 2 y destaca por sus exclusivas prestaciones, como helipuerto, gimnasio y motos acuáticas. Más información