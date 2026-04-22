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La UMA lanza un nuevo vídeo institucional para

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Nuevo vídeo institucional y promocional de la Universidad de Málaga, que se inspira en esa "luz que impulsa las ideas, despierta el talento y abre nuevos caminos". "Es la luz que inspira a quienes quieren aprender, crear y llegar más lejos. En la Universidad de Málaga, somos esa luz que se transforma en conocimiento, innovación y futuro. Descubre en este vídeo cómo la luz de Málaga ilumina el camino de una nueva generación preparada para cambiarlo todo. La luz de Málaga inspira el talento que transforma el futuro", asegura la UMA en un comunicado de prensa.

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