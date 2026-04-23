Trece denuncias por conducción temeraria en otra concentración no autorizada en Málaga / La Opinión

Trece denuncias por conducción temeraria en otra concentración no autorizada en Málaga

Efectivos del GIP (Grupo de Investigación y Protección) de la Policía Local de Málaga especializados en la investigación de redes sociales y otras fuentes abiertas de Internet continúan con su labor en materia de seguridad vial mediante el control y vigilancia de concentraciones de vehículos no autorizadas, en el marco de un plan especial que se lleva a cabo desde hace meses, y que se sigue reforzando para identificar comportamientos temerarios entre los participantes, en pro de evitar que se sigan produciendo este tipo de concentraciones, así como corregir infracciones una vez que se hayan producido.