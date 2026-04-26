Aroha Moreno

Málaga tiene su propia ‘Little Asia’ y está en Armengual de la Mota

Armengual de la Mota empieza a perfilarse como una pequeña ‘Little Asia’ en Málaga. En apenas 400 metros, esta calle concentra supermercados asiáticos, cafeterías de bubble tea, restaurantes coreanos, bazares y negocios de estética vinculados a distintas comunidades asiáticas. El interés por la cultura japonesa, los k-dramas, las series y la gastronomía internacional ha impulsado una oferta cada vez más diversa, con productos virales y platos para consumir allí o preparar en casa. Además, la calle también destaca por su creciente concentración de gimnasios. Más información