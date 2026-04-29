Marta Qiu

Cierra Juguetes Carrión tras 70 años en Málaga

Juguetes Carrión, una de las cadenas comerciales más reconocidas de Málaga, cierra definitivamente tras más de 70 años de trayectoria.

La empresa ha clausurado sus últimas tiendas abiertas en calle Nueva, El Palo y Motril. También ha dejado de vender a través de su página web.

El gerente, Arturo García Carrión, explica que el cierre se debe a causas económicas y a la falta de ventas. Señala el descenso de la natalidad, la competencia de las tiendas online y los nuevos hábitos de juego de los niños como factores clave.

La firma fue fundada en los años 50 como Almacenes Carrión y llegó a tener presencia en varias provincias andaluzas.