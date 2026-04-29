Álex Zea

Todas las armas decomisadas en el barrio de La Trinidad durante la operación policial del martes

La Policía Nacional ha detenido a 24 personas en la operación Corralones contra los clanes Kukos y Nieves en el barrio malagueño de La Trinidad. El operativo se ha saldado con 21 registros domiciliarios y la intervención de 12 armas de fuego, entre ellas siete pistolas, dos escopetas de cañones recortados, dos revólveres y un subfusil Skorpion. Los investigadores vinculan el conflicto al control de narcopisos utilizados como puntos de venta de droga. También se han incautado hachís, cocaína, heroína, marihuana, 20.000 euros en efectivo, moneda falsa y numerosas armas blancas.