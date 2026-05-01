José Vicente Rodríguez

La manifestación del Primero de Mayo en Málaga llega a la plaza de la Constitución

La vivienda y la pérdida de poder adquisitivo han centrado la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, elegida este año como principal convocatoria sindical a nivel nacional. Los sindicatos han situado a la provincia como ejemplo de los problemas que afectan a los trabajadores: salarios bajos, inflación persistente y un mercado de la vivienda cada vez más caro y escaso. En este contexto, reclaman a la patronal un nuevo acuerdo salarial para los próximos tres años, con subidas fijas del 4% anual y mejoras adicionales para los sueldos más bajos.