La Opinión

Investigan a una persona con un arsenal de armas en su vivienda en Alhaurín el Grande

La Guardia Civil ha investigado a una persona en Alhaurín el Grande por un presunto delito de tenencia ilícita de armas tras intervenir en su domicilio varias armas de fuego y más de un millar de cartuchos.

La actuación comenzó cuando agentes de la Policía Local accedieron a la vivienda por una emergencia médica y localizaron, sobre una mesa de la entrada, un revólver municionado y listo para su uso. Posteriormente, la Guardia Civil comprobó que el investigado no tenía habilitación legal para poseer las armas.

En el registro se incautaron varias armas cortas, entre ellas una pistola y un revólver municionados, además de munición de distintos calibres, incluida de elevada potencia. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.