Gloria Pérez

Juanma Moreno vuelve a Alhaurín el Grande, su pueblo natal

Juanma Moreno hizo parada en Alhaurín el Grande dentro de su ruta de campaña electoral, un municipio especialmente simbólico para él por ser el lugar donde nacieron sus padres y donde obtuvo cerca del 60% en las elecciones autonómicas de 2022. El presidente andaluz reivindicó sus raíces durante un recorrido por las calles del pueblo, arropado por familiares, vecinos y conocidos que lo recibieron entre besos, abrazos y muestras de apoyo. La visita incluyó un desayuno improvisado con dulces típicos de la comarca a las puertas del Bar Sardina, un establecimiento ligado a sus recuerdos de infancia junto a su abuelo. Moreno defendió la importancia de “saber de dónde es uno para saber a dónde quiere llegar”.