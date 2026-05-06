Marta Qiu

Nuevos precios en los billetes de la EMT

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una actualización de las tarifas de la EMT que incluye la subida del billete sencillo de autobús, que pasará de 1,40 a 1,50 euros cuando entre en vigor el texto modificado. La medida se acompaña de cambios en la Tarjeta Oro, destinada a mayores de 65 años empadronados en Málaga capital y a personas mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%. El umbral para viajar gratis se eleva de 900 a 1.025 euros mensuales, o de 1.800 a 2.050 euros en caso de unidad conjunta. Para rentas superiores, se mantienen descuentos: la Tarjeta Oro 10, con viajes ilimitados por 9,95 euros al mes, y la Tarjeta Oro 27, por 27 euros mensuales. Los abonos seguirán bonificados al 50% hasta el 31 de diciembre.