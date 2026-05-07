Susana Fernández

Las escuelas infantiles de Málaga protestan por una mejora en sus condiciones laborales

Las docentes de la primera etapa de Educación Infantil en Málaga se han movilizado este jueves, dentro de una protesta nacional, para reclamar dignidad laboral y medidas que les permitan atender con garantías al alumnado de 0 a 3 años. La jornada incluyó una huelga, una concentración por la mañana ante la Delegación Provincial de Educación y una manifestación por la tarde desde la plaza de la Constitución, en la que exigieron una bajada de ratios y mejores salarios tras años de precariedad. Según la Junta de Andalucía, el seguimiento en las escuelas infantiles públicas de la Junta fue del 7,8%, con 258 trabajadores de un total de 3.277.