La Catedral de Málaga inicia la construcción del frontón que culminará su fachada principal

La intervención en la Catedral permitirá completar una parte del templo que permanecía inacabada desde el siglo XVIII, recuperando el diseño original concebido por el arquitecto Antonio Ramos y garantizando la protección y conservación futura del monumento. Las obras avanzan además hacia la futura colocación de 60.000 tejas artesanales diseñadas específicamente para la Catedral, dentro de un proyecto que combina tradición arquitectónica y técnica contemporánea para preservar uno de los grandes símbolos patrimoniales de Málaga.