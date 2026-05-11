Desarticulan en Marbella una organización criminal que enviaba desde Marbella marihuana en neveras portátiles
Nueve personas han sido detenidas por su presunta pertenencia una organización que enviaba marihuana desde la Costa del Sol a distintos puntos de la Unión Europea a través de empresas de paquetería. Según ha informado la Guardia Civil, la banda ocultaba la droga neveras de poliespán que luego empaquetaban para enviarlas a remitentes ficticios. Los seis registros domiciliarios llevados a cabo en España, Polonia, Bélgica e Italia han permitido interceptar 17 paquetes que contenían 47,58 kilos de marihuana, otros 8,3 kilos de hachís y 23.000 euros en efectivo.