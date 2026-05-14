Marta Qiu

Las carreras mejor pagadas y con más salidas laborales de la Universidad de Málaga

Miles de estudiantes malagueños afrontarán en menos de tres semanas la PAU, la antigua Selectividad, con la vista puesta en acceder a la carrera elegida en la Universidad de Málaga. Para quienes aún dudan, las titulaciones STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas— destacan entre las carreras de la UMA con más salidas laborales y mejores perspectivas salariales, impulsadas por la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el análisis de datos y la robótica. Entre las opciones más demandadas figuran el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, con la nota de corte más alta de la UMA; Ciberseguridad e Inteligencia Artificial; Ingeniería del Software; Matemáticas; Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica; e Ingeniería Telemática, que combina una nota de acceso baja con buenas oportunidades. Fuera del ámbito tecnológico, Medicina y ADE-Derecho también mantienen una alta empleabilidad.