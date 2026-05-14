Marta Qiu

Oferta de empleo del Ayuntamiento de Málaga: qué puestos se ofrecen y cómo aspirar a ellos

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado las bases generales de la Oferta de Empleo Público 2025, dotada con 266 plazas: 150 de nuevo ingreso y 116 de promoción interna. La convocatoria incluye 31 plazas de bombero y 16 de Policía Local, dos de los perfiles más demandados, además de puestos en administración general, trabajo social, educación, arquitectura técnica, ingeniería, bibliotecas, deportes, oficios municipales y la Banda Municipal de Música. La junta de gobierno local también ha dado luz verde a las bases para cubrir 14 plazas de administrativo de Administración General correspondientes a las OEP de 2024 y 2025. El plazo de solicitudes se abrirá tras la publicación del extracto en el BOE y se anunciará en la web municipal y en el tablón electrónico. La oferta reserva 27 plazas para personas con discapacidad, el 10% del total.