El alumno más longevo de la UMA tiene 80 años y su nombre es Manolo Montes
Manolo Montes tiene 80 años y una dilatada trayectoria profesional y académica. Montes es perito mercantil y fue profesor mercantil. Estudió Económicas, cuenta con una Licenciatura en Comunicación Audiovisual y además es doctor en Periodismo. Actualmente cursa el Grado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras.
Al contrario que sus compañeros, Manolo no está en la universidad para sacar buenas notas. “Eso se lo dejo a los estudiantes que sí lo necesitan”, dice. Su principal motivación son sus ganas de aprender cada día más.
