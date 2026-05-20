La Opinión

Un herido por quemaduras en el incendio de un piso en La Luz

Un hombre resultó herido la noche de este pasado martes en Málaga en el incendio de una vivienda de la Carretera de Cádiz. Los hechos ocurrieron sobre las 22.45 horas en un edificio ubicado en la avenida Antonio Gaudí, en el barrio de La Luz, donde varios particulares llamaron a Emergencias 112 para alertar de que el toldo de una terraza estaba ardiendo. El centro coordinador movilizó a Policía Nacional, Policía Local, sanitarios y a los bomberos, que desplazaron al lugar tres vehículos autobombas, un vehículo escala y dos ligeros de los parques de Pirámides, Teatinos y Central.