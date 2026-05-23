La Opinión

Bioparc Fuengirola abre una votación pública para elegir nombre de la cría de perezoso nacida, que es hembra

Bioparc Fuengirola ha confirmado que la cría de perezoso nacida hace unos meses en sus instalaciones es una hembra. El sexo del ejemplar se ha determinado mediante un análisis de ADN realizado a partir de una muestra de cabello, una técnica no invasiva especialmente útil en esta especie, cuyas diferencias físicas son casi imperceptibles durante los primeros meses de vida. La pequeña evoluciona de forma positiva junto a su madre y ya empieza a mostrar sus primeros signos de autonomía, con breves exploraciones por el entorno. Para celebrar la noticia, Bioparc Fuengirola ha abierto una votación en su web para elegir su nombre entre tres opciones: Priscilla, Naya y Ceiba. El nombre ganador se anunciará próximamente en los canales oficiales del parque. Más información