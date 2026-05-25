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Comienza el juicio al sacerdote de Vélez Málaga acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres

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Atlas News

Comienza el juicio al sacerdote de Vélez Málaga acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres

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En el banquillo de la Audiencia de Málaga se sienta el sacerdote de Vélez-Málaga acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres. Hoy, primer día del juicio, ha declarado la denunciante, la feligresa con la que convivía y con la que mantuvo una relación sentimental durante un año. Ella ha relatado entre lágrimas cómo descubrió en las navidades de 2022 los vídeos y fotografías que el padre Fran guardaba en el ordenador de la vivienda. Eran imágenes muy duras de abusos a amigas que ella pudo identificar y a las que se veía seminconscientes. La mujer hizo una copia del material y acudió a la vicaría de Melilla pero, solo dos días después, el sacerdote fue trasladado a Málaga. Su exnovia ha contado que intentó hablar sin éxito con el Arzobispado que ahora se compromete a indemnizar a las víctimas si es declarado culpable. Detrás de un biombo y a puerta cerrada ha comenzado la declaración de las víctimas. La Fiscalía pide para el acusado 72 años de cárcel por delitos continuados de abuso sexual, lesiones y revelación de secretos.

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