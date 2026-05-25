Álex Zea

El hotel Ibis en el centro de Málaga sigue ardiendo

El incendio declarado esta madrugada en el centro de Málaga continúa activo a las 19.00 horas de este lunes, casi 18 horas después de su inicio. El fuego se originó en el bar Le Grand Café, en la calle Padre Jorge Lamothe, y ha calcinado por completo el establecimiento, además de afectar gravemente al Hotel Ibis situado justo encima.

Las llamas alcanzan ya las plantas superiores del edificio y el intenso humo ha obligado a reforzar el despliegue del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga con un vehículo nodriza. El incendio ha provocado el desalojo de unas cien personas. Según las primeras estimaciones, alrededor del 70% del hotel estaría completamente calcinado. Los efectivos siguen trabajando en la extinción, el aseguramiento de la estructura y la investigación de las causas del fuego. Más información