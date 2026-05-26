La Opinión

Así ha quedado Le Grand Cafe y el Hotel Ibis tras el incendio que los ha arrasado

Los bomberos de Málaga dieron por extinguido en la mañana del martes el incendio que arrasó Le Grand Cafe y terminó calcinando también el Hotel Ibis, tras más de 32 horas de trabajo. El fuego se inició a las 1.26 horas de la madrugada del lunes en el establecimiento hostelero y, aunque durante la mañana quedó afectado principalmente el bar, se reavivó a partir de las 15.30 horas de ese mismo día.

La reactivación de las llamas obligó a reforzar el operativo de extinción, ya que el incendio se extendió hacia las plantas altas del Hotel Ibis. A las cuatro dotaciones que ya trabajaban en la zona se sumaron otras dos con autobomba para tratar de contener el avance del fuego y evitar nuevos daños.

Durante la noche permanecieron en el dispositivo tres dotaciones de bomberos, con tres vehículos autobomba, dos autoescalas, tres vehículos nodriza y cinco vehículos ligeros, según informó el Ayuntamiento de Málaga. Los efectivos continuaron trabajando durante toda la madrugada hasta que, sobre las 9.30 horas del martes, el incendio quedó finalmente extinguido.

El suceso dejó completamente afectado el origen del fuego, Le Grand Cafe, y provocó graves daños en el edificio del Hotel Ibis, en una intervención que se prolongó durante más de un día y que movilizó a numerosos medios de emergencia en Málaga. Más información