Laura Rubio

Se reactiva por tercera vez el incendio del hotel Ibis

El incendio del Hotel Ibis ha vuelto a avivarse en la mañana de este miércoles. Tercera vez que se reactiva desde el lunes. Ya son 72 horas intentando controlar este fuego, que se originó en Le Grand Café y que continúa afectando a las últimas plantas del edificio hotelero. A estas alturas, se estima que el 100% del hotel está calcinado.

Según un portavoz de los bomberos que trabajan desde la madrugada del lunes en el incendio, el fuego ha vuelto porque "sigue latente en zonas ocultas; habría que destruir toda la fachada", asegura. Pese a los esfuerzos de los bomberos malagueños, que llevan trabajando desde la madrugada del lunes, el incendio no termina de darse por controlado. El incendio se inició a las 1.26 horas de la madrugada del domingo al lunes y, tras un primer control de las llamas, se reavivó a las 15.30 horas del lunes. Una situación que volvió a repetirse este martes, pasadas las dos de la tarde, en la tercera planta del edificio.

El hotel Ibis de Málaga y Le Grand Cafe, totalmente calcinados tras el incendio de más de 30 horas / Jorge Zapata (EFE)

Uno de los momentos clave para entender la virulencia de este incendio es cuando el calor provocó la rotura de las ventanas. Esa circunstancia permite la entrada de oxígeno en el interior del local, un elemento que favorece que las llamas ganen intensidad y se extenden con mayor rapidez.

L.O

Por qué el fuego se propagó tan rápido en el Hotel Ibis de Málaga

La gran carga térmica acumulada en el interior de Le Grand Café, la abundancia de madera, decoración, mobiliario y materiales de insonorización, junto a la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas, habrían sido factores determinantes en la rápida propagación del incendio que afectó al Hotel Ibis de Málaga.

Según el portavoz del SAB, la combinación de estructura metálica, forjado de madera, decoración y revestimientos eleva la dificultad de los trabajos de extinción: "La estructura metálica y el forjado de madera lo complican todo. Las llamas eran brutales y terminaron afectando al forjado", ha añadido. Más información