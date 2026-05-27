La Opinión

Así ha quedado Le Grand Cafe y el Hotel Ibis en Málaga tras el incendio que los ha arrasado

Los bomberos de Málaga mantienen activo el operativo desplegado tras el incendio registrado en el Hotel Ibis, un fuego que se encuentra ya controlado y prácticamente extinguido. En estos momentos permanecen en el lugar dos dotaciones, integradas por dos autobombas, tres autoescalas y un vehículo nodriza. Los trabajos se centran ahora en labores de refresco, enfriamiento y prevención, con el objetivo de completar la extinción definitiva del incendio.

Estas tareas se prolongarán durante los próximos días y podrían provocar la aparición puntual de humo, pese a que la situación está bajo control, según han indicado fuentes municipales.

Por qué el fuego se propagó tan rápido en el Hotel Ibis de Málaga

Uno de los factores que habría contribuido a la rápida propagación del incendio en el Hotel Ibis de Málaga fue la elevada carga térmica acumulada en el interior de Le Grand Café, el establecimiento afectado por las llamas.

La presencia de madera, elementos decorativos, mobiliario y materiales de insonorización habría favorecido el avance del fuego. A ello se sumó la entrada de oxígeno tras la rotura de las ventanas, una circunstancia que pudo intensificar la combustión y acelerar la extensión del incendio por el interior del local. Más información