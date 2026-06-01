Desalojan cinco edificios por un incendio en un garaje subterráneo de Manilva
Varios vecinos de hasta cinco edificios fueron desalojados de manera preventiva durante la madrugada de este lunes, 1 de junio, tras declararse un incendio en un aparcamiento subterráneo de San Luis de Sabinillas, pedanía de la localidad malagueña de Manilva. El fuego no causó heridos, según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
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