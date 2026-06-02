La Opinión

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El fuego sigue activo en el incendio del Hotel Ibis, en Málaga

El incendio del hotel Ibis de Málaga siguió presentando dificultades de extinción por la existencia de focos ocultos en la estructura del edificio. Según explicó Pedro Pacheco, bombero del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), el problema no estuvo en la falta de agua ni en la capacidad de intervención de los efectivos, sino en los propios elementos constructivos del inmueble.

Los bomberos pudieron enfriar las zonas accesibles y controlar la evolución del fuego, pero no siempre lograron alcanzar los puntos donde el calor permanecía acumulado. En los vídeos grabados durante la primera noche del incendio, hacia las cuatro de la madrugada, se observó cómo el agua apenas conseguía rebajar la intensidad de las llamas.

Durante los primeros momentos de la emergencia, los bomberos llegaron incluso a tirar parte de la fachada situada sobre el bar para acceder mejor al foco y actuar con mayor eficacia. Aun así, según el sindicato, una parte de la planta superior continuó incandescente, lo que obligó a mantener las labores de vigilancia, refresco y control del edificio afectado. Más información