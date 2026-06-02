Secciones

Es noticia
Empleo en mayo en MálagaAgresión sexual a niña en MarbellaExámenes de SelectividadMuere un motorista en MálagaRescatan a 300 perros y gatos en VélezJunta de CaminosIncendio en el hotel IbisSorteo de entradas Málaga CF
instagramlinkedin
La Guardia Civil rescata a una cabra montés de una balsa de riego de Cártama

La Guardia Civil rescata a una cabra montés de una balsa de riego de Cártama

La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Guardia Civil rescata a una cabra montés de una balsa de riego de Cártama

La Opinión

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil ha rescatado en Cártama un ejemplar de cabra montés que había quedado atrapado en una balsa de riego. Según ha informado este martes la Comandancia de Málagaun aviso ciudadano alertó de la presencia del animal en una infraestructura hídrica de gran tamaño de la que no podía salir por sí mismo. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents