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La Guardia Civil rescata a una cabra montés de una balsa de riego de Cártama
La Guardia Civil ha rescatado en Cártama un ejemplar de cabra montés que había quedado atrapado en una balsa de riego. Según ha informado este martes la Comandancia de Málaga, un aviso ciudadano alertó de la presencia del animal en una infraestructura hídrica de gran tamaño de la que no podía salir por sí mismo. Más información
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