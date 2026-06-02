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Incendio en una nave de camiones en El Trapiche

Incendio en una nave de camiones en El Trapiche

diputación de málaga | foto: axarquía plus

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Incendio en una nave de camiones en El Trapiche

diputación de málaga | foto: axarquía plus

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Los bomberos trabajan en el importante incendio declarado este martes por la tarde en una nave de camiones situada junto a una gasolinera en El Trapiche, en el término municipal de Vélez-Málaga y que ha obligado a confinar a vecinos de la zona en sus viviendas por la intensa acumulación de humo. El fuego se originó sobre las 19:10 horas en la carretera A-7205, junto a la depuradora del núcleo veleño.

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