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Incendio en una obra de la calle Madre de Dios en el centro de Málaga
Un incendio se ha iniciado durane una obra en la calle Madre de Dios de Málaga. El fuego se ha prendido mientras soldaban, cuando un material aislante de la pared se ha prendido.
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