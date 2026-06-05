guardia civil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Operación Barlovento: red dedicada al 'petaqueo' en Alhaurín el Grande

La Guardia Civil ha desarticulado en Alhaurín el Grande una red dedicada al ‘petaqueo’, el abastecimiento de combustible en alta mar.

En la operación han sido detenidas dos personas y se ha desmantelado una vivienda utilizada como “guardería” de combustible.

Durante el registro, los agentes intervinieron 4.580 litros de carburante, repartidos en 229 garrafas llenas, además de otras 483 vacías, 10.570 euros en efectivo y una libreta con anotaciones relevantes para la investigación. Más información