La Opinión

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Detienen a 22 personas en una trama que explotaba dos casas de cita en Marbella y Benalmádena

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga un clan familiar dedicado a la explotación sexual de mujeres en casas de citas. La investigación, que ha durado casi un año, ha culminado con la detención de 22 personas por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores. Los resultados de la investigación patrimonial en la fase de explotación han conseguido intervenir alrededor de 300.000 euros en efectivo, 1.100.000 euros bloqueados en distintas cuentas bancarias y más de 6.500.000 euros en bienes inmuebles. [Más información]