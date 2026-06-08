Laura Rubio

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Málaga Somos: hablamos con Mariana Arocha

Hay sonrisas que hablan de confianza, de salud y también de autoestima. Y en Málaga hay un nombre que lleva años cuidándolas con precisión y tecnología.

Mariana Arocha continúa su expansión por la provincia y abre su tercera clínica en Torre del Mar: un nuevo centro de odontología estética y digital que refuerza la oferta sanitaria privada en la Axarquía.

La clínica incorpora tecnología de última generación para hacer los tratamientos más precisos, ágiles y personalizados, y reúne especialidades como estética dental, carillas, implantes, ortodoncia invisible y rehabilitación oral.

Un nuevo espacio para seguir sonriendo con confianza, ahora también en Calle Mar Cantábrico 2, Local 2, en Torre del Mar.