La Opinión

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Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el método del "abrazo cariñoso"

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo mediante el método del “abrazo cariñoso” y ha detenido a ocho personas. Se les atribuyen ocho robos y 13 hurtos de joyas valoradas en 33.000 euros. Los ahora detenidos no dudaban en utilizar la violencia física contra personas de tercera edad y de especial vulnerabilidad, con dificultades motoras, para consumar sus robos.