Secciones

Es noticia
Cambios en la ZBEFallece Ignacio A. CastilloDesahuciada en MálagaMovilización de sanitarios en el CivilConstitución del Parlamento andaluzIbon Navarro deja el UnicajaRecibimiento para el Málaga CFMálaga CF-UD Las Palmas
instagramlinkedin
Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el método del "abrazo cariñoso"

Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el método del "abrazo cariñoso"

La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el método del "abrazo cariñoso"

La Opinión

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo mediante el método del “abrazo cariñoso” y ha detenido a ocho personas. Se les atribuyen ocho robos y 13 hurtos de joyas valoradas en 33.000 euros. Los ahora detenidos no dudaban en utilizar la violencia física contra personas de tercera edad y de especial vulnerabilidad, con dificultades motoras, para consumar sus robos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents