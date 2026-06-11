Alfonso Vázquez

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Final feliz para la familia malagueña desahuciada en la calle Mauricio Moro Pareto

La familia de Marisol Troncoso encontró una solución habitacional después de verse obligada a abandonar el piso de alquiler en el que había vivido durante 18 años en la calle Mauricio Moro Pareto, en Málaga. El desahucio se produjo por orden judicial, pese a que la familia había abonado de forma rigurosa la mensualidad durante todo ese tiempo, debido a la situación de sus arrendadores, que también tenían que dejar su vivienda en alquiler.

El caso tuvo finalmente un desenlace positivo después de la intervención del Ayuntamiento de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, comunicaron a Marisol que su hijo Alejandro tenía adjudicada, desde el 27 de octubre del año pasado, una de las cuatro viviendas adaptadas de una próxima promoción municipal.

El inmueble formaba parte de una promoción prevista en el entorno de la expansión de la Universidad de Málaga, en el sector R1 Universidad, y había sido adjudicado por sorteo. La vivienda, sin embargo, aún no había sido entregada, por lo que la familia necesitaba una alternativa inmediata tras dejar su domicilio.

Mientras llegaba la entrega de la vivienda municipal, el Ayuntamiento ofreció una solución transitoria y asumió la financiación de la estancia de la familia en un hostal. Esta medida permitió evitar que Marisol y los suyos quedaran sin alojamiento tras la salida del piso en el que habían residido durante casi dos décadas.

El caso puso de relieve la dificultad de muchas familias para encontrar una alternativa habitacional en Málaga y la importancia de las soluciones de emergencia mientras se completan los trámites para acceder a una vivienda pública. Más información