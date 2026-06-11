La Policía Local de Málaga pone 19 denuncias a talleres clandestinos del polígono Guadalhorce / La Opinión

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La Policía Local de Málaga pone 19 denuncias a talleres clandestinos del polígono Guadalhorce

La Policía Local de Málaga mantiene activo el dispositivo de vigilancia contra los talleres clandestinos en la vía pública. Las actuaciones se concentran en el parque empresarial Guadalhorce, con especial incidencia en la carretera Azucarera-Intelhorce y adyacentes. En lo que va de año, policías locales han identificado a un total de 72 personas, de las que 12 han sido denunciadas tras ser sorprendidas realizando actividades o servicios en espacios públicos sin de autorización municipal, a las que suman otras 7 denuncias por cambiar aceites y otros líquidos de automoción o por arrojar residuos en la vía pública. Igualmente, los agentes han decomisado numeroso material e instrumental utilizado para las reparaciones mecánicas ilícitas.