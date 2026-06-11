La Opinión

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Rescatan a un gato con la cabeza atrapada en la celosía de una casa en Estepona

Los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga han rescatado este jueves a un gato que había quedado atrapado por la cabeza en el pequeño hueco de la celosía de una vivienda en Estepona. El animal se había introducido en la oquedad y quedó encajado en una posición complicada, en un espacio tan reducido que hacía que la maniobra de rescate pareciera casi imposible. Finalmente, los efectivos lograron liberarlo sin que sufriera daños. Más información