La Opinión

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Desarticulan una banda de atracadores, que realizó siete robos en El Burgo, Arriate, Ardales y Benamargosa

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que operaba de manera itinerante por otras provincias andaluzas para cometer robos con fuerza en establecimientos. En la provincia de Málaga, al menos siete en El Burgo, Arriate, Ardales y Benamargosa. Este grupo lo integraban 4 individuos que residían en la localidad de Puente Genil, desde donde se desplazaban a cometer los robos, siendo sus objetivos principales las cajas registradoras y la recaudación de máquinas recreativas que se encontraban en el interior de los locales. La investigación se inició a raíz de dos robos cometidos en un breve periodo de tiempo en sendos bares ubicados en las localidades de El Burgo y Arriate