Guardia Civil

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La Guardia Civil detiene en Málaga a los dos supuestos autores de los disparos contra dos viviendas

Enmarcada en la denominada operación “Bartol” la Guardia Civil ha detenido a los dos supuestos autores de los disparos contra una vivienda ubicada en la localidad de Cuevas Bajas (Málaga). Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado día 31 de mayo cuando la Guardia Civil fue alertada de varias detonaciones junto a una vivienda de la citada localidad.

Los guardias civiles detectaron hasta 14 impactos de bala en la fachada y ventanas de la vivienda antes mencionada, logrando penetrar algunas de ellas al interior del domicilio, lo que parecía ser el objetivo de los disparos. Los impactos se efectuaron con un arma del calibre 7,62 mm, un tipo de munición utilizada en armas de guerra