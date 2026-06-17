Laura Rubio

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Málaga Somos: hablamos con IDILIQ Group

IDILIQ Group es una empresa especializada en turismo residencial con más de 40 años de trayectoria, principalmente en la Costa del Sol, con base en Mijas.

Hablamos con Juan José Millán, CSO de IDILIQ, quien nos explica su apuesta por un turismo de lujo accesible, flexible y auténtico, en el que los huéspedes vivan una experiencia única, que combine la comodidad de un hogar con los servicios de un resort de primer nivel.

En IDILIQ pretenden ser el destino favorito por las familias, al ser amplios apartamentos que lo combinan con los servicios y facilidades de un hotel, además de numerosas opciones de ocio, tales como restaurantes, instalaciones deportivas, piscinas y zona de niños.