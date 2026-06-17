Laura Rubio

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Málaga Somos: Taberna Despechá

En Málaga, la tapa tiene nombre propio: Despechá Taberna. Tapas con alma gaditana y un protagonista indiscutible: el atún rojo salvaje de almadraba. Bocados con carácter, pensados para compartir, disfrutar y repetir. Aquí no hay atajos: hay producto, hay respeto y hay sabor de verdad. Cocina sin disfraces, donde cada tapa cuenta una historia y el atún marca el camino. Ven a tapear como se debe: sin prisas, con una copa en la mano y ganas de volver.

Despechá Taberna. Ni sumisa, ni callá.