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La Policía Nacional interviene en Málaga y otras tres provincias 16 toneladas de equipaciones de fútbol falsificadas

La Policía Nacional ha intervenido más de 66.000 camisetas y equipaciones de selecciones de fútbol falsificadas en una operación que ha afectado a cuatro provincias, incluida Málaga.

La operación, que se ha extendido por Madrid, Barcelona y Alicante, ha supuesto la detención de 95 personas coincidiendo con la "llegada masiva" de este tipo de productos por la celebración del Mundial de Fútbol 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.