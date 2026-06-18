Arancha Tejero

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Mamás en Acción llega al Hospital Materno de Málaga para que ningún niño hospitalizado esté solo

Más de cien de personas se forman como voluntarias para formar parte de esta asociación que ofrece apoyo emocional a los menores que no tienen quien les acompañen durante su estancia hospitalaria. El Hospital Materno Infantil perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga y dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha acogido esta mañana la presentación del programa de acompañamiento de la asociación Mamás en Acción, una iniciativa destinada a ofrecer apoyo y compañía a menores hospitalizados que, por diferentes circunstancias, carecen de un adulto de referencia durante su ingreso