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Locura en Málaga con el ascenso a Primera

Málaga vive una noche de emoción y épica tras el ascenso del Málaga CF a Primera División, certificado después del partido ante la UD Almería. En cuanto terminó el encuentro, miles de personas salieron a las calles de la ciudad para celebrar un logro histórico y muy sufrido, después de ocho años en los que el equipo blanquiazul transitó por Segunda División y Primera RFEF.

La alegría se extendió rápidamente por distintos puntos de Málaga, con cientos de coches y motos haciendo sonar los cláxones, aficionados cantando, lanzando cohetes y grupos de seguidores celebrando una noche que quedó grabada en la memoria del malaguismo. La ciudad recuperó el pulso de las grandes celebraciones futbolísticas, con una afición volcada en festejar el regreso del club a la élite.

El ascenso tuvo un componente especialmente emotivo por todo lo que había vivido el Málaga CF en los últimos años. Tras temporadas de dificultad, descensos y reconstrucción, el equipo consiguió devolver la ilusión a una afición que nunca dejó de acompañarlo. Las calles de Málaga se llenaron de camisetas, bufandas y cánticos blanquiazules para celebrar un triunfo colectivo.

La noche dejó imágenes de júbilo, emoción y orgullo en una ciudad que volvió a sentirse de Primera. El malaguismo celebró un ascenso histórico, sufrido y largamente esperado. Más información